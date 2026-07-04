Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang salaysay ng ahensyang balita ng France tungkol sa matiyagang paghihintay para sa paghahatid sa Ginoong Martir ng Iran
Ang ahensyang balita ng France, sa pag-cover ng balita ng pagsisimula ng seremonya ng paghahatid sa Ginoong Martir ng Iran, ay sumulat tungkol sa "matiyagang paghihintay" ng mga taong dumating nang naglalakad sa lugar ng seremonya ilang oras bago ito magsimula.
Ang mamamahayag ng ahensyang ito, sa paglalarawan ng mga tao na ang ilan sa kanila ay may hawak na mga pulang bandila na may nakasulat na "Martir," ay nag-ulat: Ilang libong nagluluksa ang dumalo ngayon, bago ang opisyal na pagsisimula ng seremonya ng libing sa Mosalla, isang lugar na pampulitika at pangkultura. Ang ilan ay naglakad ng ilang kilometro upang makarating sa lugar.
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