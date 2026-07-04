Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Midya ng Zionist: Ang milyun-milyong libing ng pinuno ng Iran ay pagpapakita ng lakas ng Islamic Republic
Ang pahayagang Zionist na "Yedioth Ahronoth" ay sumulat sa isang ulat na ang milyun-milyong pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng pinunong martir ng Iran ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Islamic Republic at simbolo ng pagpapatuloy at impluwensya ng rebolusyon ng Iran.
Isinulat ng pahayagang ito na ang Tehran, sa pamamagitan ng pagdaraos ng seremonyang ito, ay nagpapadala ng mensahe ng katatagan at pagpapatuloy ng Rebolusyong Islamiko sa mundo, at ito ay isang tinik sa mata ng Amerika na nagpapahayag na ang rebolusyon ng Iran ay walang hangganan.
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