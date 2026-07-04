Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Ang libing ng pinuno ng Iran ay simbolo ng pagsalungat sa Amerika at Israel
Iniulat ng pahayagang Wall Street Journal na ang anim-na-araw na seremonya ng libing ng pinuno ng Iran, mula sa pananaw ng mga opisyal ng Islamic Republic, ay simbolo ng paninindigan laban sa Amerika at Israel.
Idinagdag ng ulat na ito na inaasahan ng mga opisyal ng Iran na hanggang 20 milyong katao ang lalahok sa mga seremonya ng pagluluksa sa buong bansa; isang bilang na, kung magkatotoo, ay gagawing ang seremonyang ito bilang isa sa pinakamalaking libing sa kasaysayan.
Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ang seremonya ng libing, bukod sa aspeto ng pagluluksa, ay nagdadala ng isang pampulitikang mensahe, at ginagamit ito ng Iran upang ipakita ang paglaban sa mga panggigipit ng Amerika at gunitain ang pampulitikang pamana ng kanilang pinuno.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Wall Street Journal ay sumulat sa isang ulat na ang anim-na-araw na seremonya ng libing ng pinunong martir ng Rebolusyong Islamiko, mula sa pananaw ng mga opisyal ng Tehran, ay simbolo ng paninindigan laban sa Amerika at Israel. Isinulat ng Amerikanong pahayagang ito, na binanggit ang mga opisyal ng Iran, na inaasahang hanggang 20 milyong katao ang lalahok sa mga seremonya ng pagluluksa sa buong bansa; isang bilang na, kung magkatotoo, ay gagawing ang seremonyang ito bilang isa sa pinakamalaking libing sa kasaysayan.
Idinagdag ng Wall Street Journal na ang seremonya ng libing, bukod sa aspeto ng pagluluksa, ay nagdadala ng isang pampulitikang mensahe, at ginagamit ito ng Iran upang ipakita ang paglaban sa mga panggigipit ng Amerika at gunitain ang pampulitikang pamana ng kanilang pinuno. Ang ulat na ito ay inilabas habang ang mga opisyal ng Iran sa mga nakalipas na araw ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban at hindi pag-urong sa harap ng mga panlabas na panggigipit. Hanggang Hulyo 4, 2026, ang White House at ang Kagawaran ng Estado ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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