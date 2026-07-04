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Director ng French think tank: Pinatay nila ang batang ito nang malamig ang dugo

4 Hulyo 2026 - 18:34
News ID: 1835438
Director ng French think tank: Pinatay nila ang batang ito nang malamig ang dugo

Director ng French think tank: Pinatay nila ang batang ito nang malamig ang dugo.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Director ng French think tank: Pinatay nila ang batang ito nang malamig ang dugo

Si Olivier Rimmel, director ng isang French think tank, ay nag-react sa insidenteng ito sa pamamagitan ng paglabas ng larawan ng maliit na kabaong ng apo ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.

Isinulat niya: "Pinatay nila ang maliit na ito nang malamig ang dugo; ano pa bang mas masamang bagay ang maaaring gawin sa mundong ito? Wala. Magbabayad sila ng napakabigat na halaga para sa kanilang mga krimen."

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