Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Director ng French think tank: Pinatay nila ang batang ito nang malamig ang dugo
Si Olivier Rimmel, director ng isang French think tank, ay nag-react sa insidenteng ito sa pamamagitan ng paglabas ng larawan ng maliit na kabaong ng apo ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.
Isinulat niya: "Pinatay nila ang maliit na ito nang malamig ang dugo; ano pa bang mas masamang bagay ang maaaring gawin sa mundong ito? Wala. Magbabayad sila ng napakabigat na halaga para sa kanilang mga krimen."
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