Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Italian media: Ang Iran ay naging isa sa mga polo ng kapangyarihan sa mundo
Ang Italian media na "Modern Diplomacy" ay sumulat sa isang ulat na ang mga Iranian, sa panahon ng kamakailang military confrontation sa Amerika at Israel, ay napanatili ang kanilang pambansang pagkakaisa at napigilan ang pagiging magkakahiwalay na mga grupo.
Binigyang-diin ng media na ito na ang Iran ay lumabas na matagumpay mula sa paghaharap na ito, at ang pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga tao ay nagpakita ng larawan ng isang nagkakaisa at matatag na bansa.
Rome – Ahensyang Balita ng ANSA – Ang Italian media na "Modern Diplomacy" ay sumulat sa isang analitikal na ulat na ang Iran, sa panahon ng kamakailang military confrontation sa Amerika at Israel, ay napanatili ang kanilang pambansang pagkakaisa at napigilan ang pagiging magkakahiwalay na mga grupo. Ang media na ito, sa pagtukoy sa malawakang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay nagbigay-diin na ang pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga tao ay nagpakita ng larawan ng isang nagkakaisa at matatag na bansa.
Sa ulat na ito, nakasaad na ang Iran ay lumabas na matagumpay mula sa paghaharap na ito at, sa pagpapanatili ng kanyang pampulitikang istruktura, ay naging isa sa mga polo ng kapangyarihan sa mundo. Ang may-akda ng pagsusuring ito, sa pagtukoy sa heopulitikal na katayuan ng Iran sa rehiyon, ay inilarawan ang papel ng bansang ito sa pandaigdigang ekwasyon bilang lumalago. Hanggang Hulyo 4, 2026, walang opisyal na reaksiyon mula sa mga Kanluraning opisyal ang nailabas tungkol sa ulat na ito.
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