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Video| Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran

4 Hulyo 2026 - 18:41
News ID: 1835441
Video| Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran

Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran.

#Dapat_Bumangon

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