Video| Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran.
#Dapat_Bumangon
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328
Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran ng mga nagdadalamhati para sa martir na pinuno ng Iran; Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran.
#Dapat_Bumangon
..........
328
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