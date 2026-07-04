Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Middle East Monitor: Ang libing ng Pinunong Martir ng Iran ay simbolo ng pagpapatuloy ng paglaban
Ang media na Middle East Monitor ay sumulat sa isang ulat na ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Iran ay higit pa sa isang relihiyosong ritwal at simbolo ng pagpapatuloy ng paglaban at paninindigan laban sa Amerika.
Binigyang-diin din ng media na ito na ang seremonyang ito ay nagpapakita ng malalim na agwat sa pagitan ng pananaw ng Kanluran at ng mga bansa ng Global South sa mga pagbabago sa rehiyon.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang analitikal na media na Middle East Monitor ay sumulat sa isang ulat na ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Iran ay higit pa sa isang relihiyosong ritwal at simbolo ng pagpapatuloy ng paglaban at paninindigan laban sa Amerika. Ang media na ito, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao at dayuhang delegasyon, ay itinuring ang pangyayaring ito bilang nagpapakita ng malalim na agwat sa pagitan ng pananaw ng Kanluran at ng mga bansa ng Global South sa mga pagbabago sa rehiyon.
Sa ulat na ito, nakasaad na ang mga bansa ng Global South ay nakikita ang seremonyang ito bilang isang pagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan at pampulitikang kalayaan ng Iran, habang ang pananaw ng Kanluran dito ay kadalasang may kasamang reduksyonismo at pagwawalang-bahala sa panlipunan at pampulitikang dimensyon. Hanggang Hulyo 4, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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