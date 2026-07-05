Video| 30,000 Puwersa ng Hashd al-Shaabi ang Magtitiyak sa Seguridad ng Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma sa Najaf at Karbala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-30,000 Puwersa ng Hashd al-Shaabi ang Magtitiyak sa Seguridad ng Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma sa Najaf at Karbala.
Inihayag ng Command ng Hashd al-Shaabi sa rehiyon ng Euphrates Middle na ang kanilang mga puwersa ay magiging responsable sa seguridad ng seremonya ng paglilibing at pagpapaalam sa katawan ng martir na lider ng Umma sa mga lungsod ng Najaf at Karbala, simula ngayong umaga hanggang sa matapos ang seremonya.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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