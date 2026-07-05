Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Telegraph: Ang mga nagluluksa sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ay humiling ng paghihiganti laban sa mga kaaway ng Iran
Ang pahayagang Telegraph, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay sumulat na ang ritwal na ito, na may dagsa ng mga nagluluksa, ay nabibilang sa pinakamalaking seremonya ng libing sa kontemporaryong kasaysayan.
Itinuring din ng pahayagang ito ang malawakang pagdalo ng mga tao at mga delegasyon mula sa humigit-kumulang 100 bansa bilang tanda ng pandaigdigang dimensyon ng seremonya at ng pampulitikang katayuan ng Iran.
London – Ahensyang Balita ng Telegraph – Ang pahayagang Telegraph, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay sumulat na ang ritwal na ito, na may dagsa ng mga nagluluksa, ay nabibilang sa pinakamalaking seremonya ng libing sa kontemporaryong kasaysayan. Binigyang-diin ng pahayagang British na ito na ang mga tao na naroroon sa mga kalye ng Tehran at iba pang mga lungsod ng Iran, lampas sa isang relihiyosong pagluluksa, ay nagdala ng isang pampulitikang mensahe ng paninindigan at panawagan para sa paghihiganti laban sa mga kaaway.
Tiniyak din ng Telegraph na ang malawakang pagdalo ng mga tao at mga delegasyon mula sa humigit-kumulang 100 bansa ay tanda ng pandaigdigang dimensyon ng seremonyang ito at ng pampulitikang katayuan ng Iran sa rehiyonal at pandaigdigang ekwasyon. Hanggang Hulyo 5, 2026, ang seremonya ng libing at pamamaalam sa Pinunong Martir ay nagpapatuloy sa Tehran.
..........
328
Your Comment