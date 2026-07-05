Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng Ministro ng Transportasyon ng Rehimeng Israel sa pagpapadala ng Iron Dome system sa UAE sa panahon ng digmaan laban sa Iran
Kinumpirma ni Miri Regev, Ministro ng Transportasyon ng Rehimeng Israel, na sa mga unang yugto ng digmaan laban sa Iran, nagpadala siya ng isang Iron Dome defense system sa United Arab Emirates.
Sinabi niya: Napagtanto nila na ang mga ballistic missile ay isa sa pinakamalaking hamon.
Si Regev ang unang opisyal ng Israel na hayagang nag-ulat ng pagpapadala ng missile defense system na ito sa UAE.
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