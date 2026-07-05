Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kondisyon ng Pinuno sa pulong ng panliligaw sa kanyang anak na babae; isang kondisyon na buong pusong tinanggap ni Martir Bagheri-Keni
Si Martir Mesbah al-Hoda Bagheri-Keni, ang pinarangalang manugang ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay nagtataglay ng titulong Doctor of Philosophy sa Marketing Management na may specialization sa International Marketing mula sa Tarbiat Modares University. Sa pulong ng panliligaw, ang Kataas-taasang Pinuno ay nagtakda ng isang kondisyon para sa kanya.
Sinabi niya: Ikaw ay nagtapos sa larangang may kaugnayan sa ekonomiya at may doctorate at espesyalisasyon, may mga natatangi at mataas na kita na oportunidad sa trabaho na nasa harapan mo, ngunit kung ikaw ay magiging manugang ko, wala kang karapatang makisali sa anumang gawaing pang-ekonomiya, pagiging miyembro sa mga pribado o pampublikong kumpanya, o pag-upo sa mga lupon ng direktor, at tanging maaari kang magpatuloy sa gawaing pang-akademiko at pananaliksik sa unibersidad kung saan ka kasalukuyang nagtatrabaho.
Tinanggap ni Martir Bagheri-Keni ang kondisyong ito ng isang ama nang buong puso at nanatiling tapat dito sa halos dalawampung taon, at umiwas sa anumang gawaing pangkomersiyo. Ngunit sa katotohanan, siya ay nakipagkasundo sa kanyang Diyos ng isang malaking kasunduan hanggang sa wakas, sa umaga ng ika-9 ng Esfand, ay natupad ang pinakamalaking kalakal na posible at, sa isang kamatayang mangangalakal, kasama ang kanyang pinuno, ay nakamit ang isang mataas na katayuan.
@abna24 | Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt - ABNA
..........
328
Your Comment