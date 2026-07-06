Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dating Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Austria: Ang Iran ngayon ay isang malaking pandaigdigang kapangyarihan
Ang Iran ay nagpakita ng pambihirang katatagan sa pagsalakay ni Trump.
Ang Iran ay nakakuha ng malawak na pandaigdigang paggalang at winasak ang dominanteng pekeng salaysay.
Ang Washington ngayon ay nababalot ng takot!
Ang pagsasama ng Europa ay nagbago mula sa "magnegosyo tayo" tungo sa "makipagdigma tayo."
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