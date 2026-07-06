Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Propesor ng University of Chicago: Iran; umuusbong na kapangyarihan sa rehiyon
Si Robert E. Pape, Propesor ng Agham Pampulitika:
Itinuring niya na ang milyun-milyong pagkakaisa ng mga tao sa pamamaalam sa Pinunong Martir ay resulta ng mga aksyon ni Trump; ang Iran ngayon ay ang umuusbong na kapangyarihan sa rehiyon at hindi basta-basta aatras mula sa Strait of Hormuz.
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