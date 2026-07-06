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British-Pakistani commentator: "Ang mga larawang ito ay hindi gawa ng artificial intelligence"

6 Hulyo 2026 - 09:01
News ID: 1836213
British-Pakistani commentator: "Ang mga larawang ito ay hindi gawa ng artificial intelligence"

British-Pakistani commentator: "Ang mga larawang ito ay hindi gawa ng artificial intelligence".

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-British-Pakistani commentator: "Ang mga larawang ito ay hindi gawa ng artificial intelligence"

Isang political commentator at media activist na British-Pakistani, matapos dumalo sa lugar ng pagtitipon na ito, ay nagsabi sa pagtukoy sa lawak ng mga tao: "Ito ay hindi artificial intelligence; ito ay isang tunay na karamihan. Narito ako at nakikita ko ang lahat gamit ang aking sariling mga mata. Talagang nakakabaliw."

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