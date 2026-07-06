Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga personalidad mula sa Tunisia: Ibinalik ni Imam Khamenei ang karangalan sa Islamikong ummah
Dalawang personalidad mula sa Tunisia, pampulitika at sibil, sa magkahiwalay na pahayag ay nagsalita tungkol sa papel ni Imam Khamenei sa mga pagbabago sa mundong Islam.
Si Dhahabiya al-Fahim, aktibistang sibil mula sa Tunisia: "Ang martir na si Imam Khamenei ay nagawang baguhin ang konsepto ng pagkamartir mula sa isang simpleng kamatayan, tungo sa isang nagpapabuhay at nagtatagal na proyekto."
Si Hisham al-Hajji, mananaliksik at political analyst mula sa Tunisia: "Ang martir na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ay hindi lamang pinuno ng Iran; siya ang arkitekto ng axis of resistance na nagbalik ng karangalan sa Islamikong ummah."
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