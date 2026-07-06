Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsusuri ng Belgian analyst sa simbolo ng nakakuyom na kamao ng pamumuno
Si Elijah Magnier, analyst mula sa Belgium, sa isang pagsusuri ay tinalakay ang simbolismo ng "nakakuyom na kamao" na iniuugnay sa pinuno ng Islamic Republic at sumulat:
"Nakita ng mga opisyal ng Iran ang katawan ni Sayyid Ali Khamenei na ang kanyang malusog na kamay ay nakakuyom na kamao; isang bagay na sa Iran ay binigyang-kahulugan na higit pa sa isang ordinaryong kamatayan."
Ayon kay Magnier, ang larawang ito ay naging "panghuling simbolo ng paglaban" at naglalarawan ng isang pamumuno na "umaalis sa eksena, ngunit ang simbolo ng paglaban ay nananatiling nakaukit sa kanyang katawan."
Inilarawan din niya ang nakakuyom na kamao bilang isa sa mga pinakakilalang simbolong pampulitika ng Iran; isang simbolo na, ayon sa kanya, ay nagpapahayag ng "katatagan, pagharap, at pambansang paglaban laban sa mga kaaway."
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