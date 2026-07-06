Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng propesor ng Uppsala University; ang pagpatay sa pinuno ng Iran ay nagkaroon ng kabaligtarang resulta
Ang dapat sana ay magpahina sa Iran, ayon sa isang propesor mula sa Sweden, ay naging isang salik sa pagpapalakas ng katayuan ng bansang ito at pagtaas ng lehitimidad ng sistema.
Si Ashok Swain, propesor ng Uppsala University sa Sweden, ay nagsabi: "Ang iligal na pagpatay sa pinuno ng Iran nina Netanyahu at Trump ay hindi lamang nagpahina sa Iran, kundi ginawa ang bansang ito na isang mas malaking kapangyarihan at ang pamahalaan ng Iran ay mas lehitimo at mas malakas kaysa kailanman."
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