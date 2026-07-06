Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"India Today": Ang mensahe ng Karbala ay umalingawngaw sa pamamaalam sa Ginoong Martir ng Iran
Ang Indian network na India Today, sa isang ulat mula sa seremonya ng pamamaalam sa Ginoong Martir ng Iran, ay hindi itinuring ang seremonyang ito bilang isang libing lamang; sa halip, inilarawan ito bilang pagpapakita ng kultura ng paglaban at repleksyon ng makasaysayang at relihiyosong pagkakakilanlan ng mga Shiite.
Si Geeta Mohan, mamamahayag ng network na ito, ay sumulat: "Ang walang-hanggang mensahe ng Karbala at ang slogan na 'Huwag kailanman sumuko' ay umalingawngaw sa gitna ng mga nagluluksa sa Tehran."
Binigyang-diin din niya: "Ang pagkamartir ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon ay hindi lamang kawalan ng isang pampulitikang personalidad, kundi pagpapatuloy ng malalim na ugat na Shiite na tradisyon ng sakripisyo, paglaban, at pagkamartir na hango kay Imam Hussein."
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