Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawang panghimpapawid ng pagdalo ng napakalaking bilang ng mga tao sa Tehran sa libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.
..........
328
Larawang panghimpapawid ng pagdalo ng napakalaking bilang ng mga tao sa Tehran sa libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawang panghimpapawid ng pagdalo ng napakalaking bilang ng mga tao sa Tehran sa libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.
..........
328
Your Comment