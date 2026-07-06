Video| Isang Natatanging Bintana sa Seremonya ng Paglilibing sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon at ng mga Martir ng Kanyang Pamilya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Natatanging Bintana sa Seremonya ng Paglilibing sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon at ng mga Martir ng Kanyang Pamilya sa Harap ng Napakalaking Pulutong ng mga Nagdadalamhati sa mga Lansangan ng Tehran
Isang natatanging pananaw ang nagbigay-daan upang masaksihan ang makasaysayang seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, kasama ang iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya na nagkamartir, sa gitna ng napakalaking pulutong ng mga nagdadalamhating mamamayan na pumuno sa mga lansangan ng Tehran. Ang mga larawan ay nagpapakita ng lawak ng pagkakaisa at pagmamahal ng bansa sa kanilang mga pinuno, na nag-iiwan ng isang hindi malilimutang tanawin ng pananampalataya at katapatan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment