Video| Kasalukuyan; Pagpupugay sa Banal na Katawan ng Martir na Imam na Mandirigma, ang Kanyang Kabanalang Ayatollah al-Uzma Khamenei, ng mga Nagdadal

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kasalukuyan; Pagpupugay sa Banal na Katawan ng Martir na Imam na Mandirigma, ang Kanyang Kabanalang Ayatollah al-Uzma Khamenei, ng mga Nagdadalamhating Tao sa Azadi Street ng Tehran.
Sa mga sandaling ito, ang banal na katawan ng martir na Imam na mandirigma, si Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, ay dinudumog ng libu-libong nagdadalamhating mamamayan sa Azadi Street ng Tehran, na naghahagis ng mga bulaklak bilang pagpupugay at pagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at paggalang sa kanilang yumaong lider. Ang eksenang ito ay isa sa mga pinakamakabagbag-damdaming sandali ng makasaysayang seremonya, na nagpapakita ng lalim ng ugnayan sa pagitan ng isang bayan at ng kanilang pinuno.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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