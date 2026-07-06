Video| Isang Kilalang Australyanong Litratista ang Namangha sa Debosyon ng mga Iranian sa Kanilang Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Kilalang Australyanong Litratista ang Namangha sa Debosyon ng mga Iranian sa Kanilang Martir na Lider.
Isang kilalang Australyanong litratista, na dumalo sa Musalla ni Imam Khomeini sa Tehran, ay nagpahayag ng kanyang pagkagulat sa malawakang pagpapakita ng debosyon ng mga mamamayang Iranian at mga makata sa martir na lider ng Rebolusyon. Inilarawan niya ang mga eksenang kanyang nasaksihan bilang "pambihira" at walang kapantay.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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