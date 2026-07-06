Video| Kuwento ng isang Mamamahayag ng Al-Nour tungkol sa Isang Pagpapaalam na Nagpabaling sa Mundo sa Tehran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng isang Mamamahayag ng Al-Nour tungkol sa Isang Pagpapaalam na Nagpabaling sa Mundo sa Tehran.
Ang mamamahayag ng Lebanese network na Al-Nour, na tumukoy sa pambihirang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, ay inilarawan ang mga eksenang ito bilang isang simbolo ng pag-ibig, katapatan, at malalim na ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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