Video| Ang mga Tao sa Karagatan ng Damdamin para sa Pagpapaalam sa Ama ng Umma

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Tao sa Karagatan ng Damdamin para sa Pagpapaalam sa Ama ng Umma.
Iniulat ni Ms. Mazinaniyan, ang kinatawan ng ABNA mula sa lugar ng seremonya: "Sa bawat hakbang na aming ginagawa, kami ay nasalubong ng isang alon ng mga luha, pagmamahal, at hindi mapakali na pagnanais ng mga tao—mga taong nagmula sa bawat sulok upang ihatid ang kanilang huling pagpapaalam sa Ama ng Umma."
Isang ulat mula sa mga sandali kung saan ang pagmamahal ng milyun-milyong nagdadalamhati ay naging sanhi upang ang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ay maging isang hindi malilimutang salaysay.
#Dapat_Tayong_Bumangon
#Eksklusibo_sa_ABNA
...........
328
Your Comment