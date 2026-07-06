Video| Mga Sigaw ng Suporta para sa Palestine sa mga Lansangan ng Wales

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Sigaw ng Suporta para sa Palestine sa mga Lansangan ng Wales.
Libu-libong katao ang nagmartsa sa Wales upang ipahayag ang kanilang pagkakaisa sa mga mamamayang Palestinian at ang kanilang pagtutol sa pampulitika at militar na suporta para sa rehimeng Zionist. Ang mga kalahok, na may hawak na mga bandila ng Palestine at mga placard ng protesta, ay humiling sa mga opisyal ng Wales na sumali sa pandaigdigang boycott campaign laban sa rehimeng Zionist at wakasan ang kanilang suporta dito.
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