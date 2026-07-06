Video| Mga Kapatid na Yemeni sa Tabi ng mga Iranian; Isang Presensya ng Katapatan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Kapatid na Yemeni sa Tabi ng mga Iranian; Isang Presensya ng Katapatan.
Isang grupo ng mga kapatid na Yemeni ang dumalo sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pakikiisa sa mga Iranian, at nakibahagi sa makasaysayang pagpapaalam na ito sa tabi ng mga nagdadalamhating Iranian.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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