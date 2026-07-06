Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA2:- Pakistani Media: Ang Milyun-milyong Paglilibing ay Naghatid ng Mensahe ng Katatagan ng mga Iranian sa Mundo.
Ang English-language network na "Express 24/7" ng Pakistan ay inilarawan ang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon bilang higit pa sa isang ritwal ng pagluluksa, na isinulat na ang milyun-milyong pagdalo ng mga tao ay naghatid ng mensahe ng katatagan at pagkakaisa ng bansa sa Washington at Tel Aviv. Idinagdag ng network na ang mga layunin ng magkasanib na pag-atake ng Amerika at ng rehimeng Zionist laban sa Iran ay hindi nakamit, at ang malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ay isang simbolo ng patuloy na paglaban at pambansang pagkakaisa.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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