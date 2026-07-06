Video| Kuwento ng Isang Kapatid na Sunni Tungkol sa Papel ng Martir na Lider sa Pagpapalakas ng Islamikong Pagkakaisa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng Isang Kapatid na Sunni Tungkol sa Papel ng Martir na Lider sa Pagpapalakas ng Islamikong Pagkakaisa.
Isang kapatid na Sunni ang nagsalita tungkol sa nagkakaisang pananaw ng martir na lider ng Rebolusyon, na nagsasabi: "Sa kanyang pahayag na 'ang aming pulang linya ay ang mga sagradong bagay ng mga Sunni', binago niya ang pananaw ng maraming Muslim at ng pandaigdigang opinyon publiko tungkol sa Islamic Republic ng Iran." Idinagdag niya na ang pananaw na ito ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng pagkakaisa sa mga Muslim at sa pagsasawalang-bisa ng mga pagsisikap na lumikha ng pagkakabaha-baha sa mundo ng Islam.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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