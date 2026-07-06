Video| Tajik Journalist: Ang Slogan na "Kung ang Ama ay Umalis, ang Kanyang Baril ay Narito Pa Rin" ay Nakakuha ng Atensyon ng mga Dayuhang Media

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:Tajik Journalist: Ang Slogan na "Kung ang Ama ay Umalis, ang Kanyang Baril ay Narito Pa Rin" ay Nakakuha ng Atensyon ng mga Dayuhang Media.
Ang isang Tajik journalist na naroroon sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon ay nagsalaysay na isa sa mga slogan na higit na nakakuha ng atensyon ng mga dayuhang mamamahayag ay ang "Kung ang ama ay umalis, ang kanyang baril ay narito pa rin." Marami sa mga dayuhang mamamahayag ang nagtanong tungkol sa kahulugan ng Persian na slogan na ito at ang mensahe nito, na paulit-ulit na umalingawngaw sa gitna ng napakaraming nagdadalamhati.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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