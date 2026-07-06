Video| Ang Damdamin ng mga Nagnanais sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Seremonya ng Paglilibing sa Katawan ng Imam na Mandirigma at ng mga Martir ng

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Damdamin ng mga Nagnanais sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Seremonya ng Paglilibing sa Katawan ng Imam na Mandirigma at ng mga Martir ng Kanyang Pamilya sa Tehran.
Ang mga larawan mula sa seremonya ng paglilibing sa katawan ng martir na Imam na mandirigma at ng kanyang mga kapamilya sa Tehran ay nagpapakita ng matinding damdamin at pagmamahal ng milyun-milyong nagdadalamhati. Ang kanilang mga luha, panalangin, at sigaw ng "Labbaik" ay sumasalamin sa lalim ng kanilang pagkakakilanlan sa kanilang lider at sa kanilang panata na ipagpatuloy ang kanyang landas ng paglaban at katarungan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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