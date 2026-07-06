Video| Larawan mula sa Libing ng Martir na Lider na Nakakuha ng Atensyon ng isang Kanadyanong Mamamahayag

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawan mula sa Libing ng Martir na Lider na Nakakuha ng Atensyon ng isang Kanadyanong Mamamahayag.
Si Dimitri Lascaris , isang Kanadyanong abogado, mamamahayag, at aktibistang pampulitika, ay nagsabi na sa seremonya ng libing ng martir na lider ng Rebolusyon, isang malaking banner sa wikang Ingles ang ipinakita na nag-aalok ng gantimpala na $100 milyon mula sa Iran kay Donald Trump . Ayon sa mga ulat, ang mga nagdadalamhati ay may dalang mga banner at placard na may mga mensahe tulad ng "Kill Trump" at "There will be blood" . Naglalaman din ang mga poster ng mga larawan nina Trump, Bise Presidente JD Vance, Kalihim ng Depensa Pete Hegseth, at Punong Ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na may mga reticle ng baril, na nangangako ng 100 lote ng lupa bilang gantimpala sa sinumang pumatay sa kanila .
#Dapat_Tayong_Bumangon
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