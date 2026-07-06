Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al-Mayadeen: Ang dagat ng mga tao ay ginawang isang makasaysayang tanawin ng pamamaalam ang Tehran
Ang correspondent ng network na Al-Mayadeen ay nag-ulat ng malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon at sinabi na mula sa mga unang oras ng umaga, ang dagat ng mga nagluluksa ay nagtipon sa 25-kilometrong ruta ng libing; mga lansangan na puno ng luha, kalungkutan, at nakataas na mga bandila.
Sa paglalarawan sa seremonyang ito bilang isa sa pinakamalaking ritwal ng libing sa kontemporaryong kasaysayan ng Iran at rehiyon, binigyang-diin niya na ang mga pulang bandila sa kamay ng mga tao ay simbolo ng paghihiganti ng dugo at katapatan sa Pinunong Martir.
Tehran – Al-Mayadeen Network – Ang correspondent ng Al-Mayadeen network ay nag-ulat ng malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon at sinabi na mula sa mga unang oras ng umaga, ang dagat ng mga nagluluksa ay nagtipon sa 25-kilometrong ruta ng libing. Sa paglalarawan sa seremonyang ito bilang isa sa pinakamalaking ritwal ng libing sa kontemporaryong kasaysayan ng Iran at rehiyon, binigyang-diin niya na ang mga lansangan ay puno ng luha, kalungkutan, at nakataas na mga bandila.
Ayon sa ulat ng correspondent na ito, ang mga pulang bandila sa kamay ng mga tao ay simbolo ng paghihiganti ng dugo at katapatan sa Pinunong Martir, at ang walang-pantayong pagdalong ito ay nagpapakita ng lalim ng ugnayan ng mamamayang Iran sa kanilang pinuno. Hanggang Hulyo 5, 2026, ang seremonya ng libing na may malawakang pagdalo ng mga nagluluksa ay nagpapatuloy sa Tehran.
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