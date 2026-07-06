Delegasyong Yemeni sa seremonya ng libing: Ang dugo ng Martir na Imam ay lalong magpapatatag sa landas ng paglaban.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Marangal na Paglilibing sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Tehran.
Ang makasaysayang seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay naganap nang may dakilang karangalan at napakalaking partisipasyon ng mga tao sa Tehran. Milyun-milyong nagdadalamhati mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nagtipon upang ihatid ang kanilang minamahal na lider, na nagpakita ng kanilang walang-hanggang katapatan at pagmamahal sa kanyang pamana.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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