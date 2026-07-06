Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-AP: Ang milyun-milyong libing ng Pinunong Martir, repleksyon ng lakas at pagkakaisa ng Iran
Ang Amerikanong ahensya ng balita na AP, sa isang ulat mula sa mga kalye na puno ng mga tao sa Tehran, ay inilarawan ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon bilang isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga tao at isinulat na ang kanyang katawan at mga miyembro ng kanyang martir na pamilya ay inililibing sa gitna ng napakalaking bilang ng mga nagluluksa.
Ang media na ito, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao at sa pagsasara ng kabisera, ay itinuring ang seremonyang ito bilang higit pa sa isang ritwal ng pagluluksa at tinasa ito bilang pagpapakita ng pagkakaisa at lakas ng mamamayan ng Iran laban sa mga kaaway.
New York – Ahensyang Balita ng AP – Ang Amerikanong ahensya ng balita na AP, sa isang ulat mula sa mga kalye na puno ng mga tao sa Tehran, ay inilarawan ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon bilang isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga tao sa kontemporaryong kasaysayan at isinulat na ang kanyang katawan at mga miyembro ng kanyang martir na pamilya ay inililibing sa gitna ng napakalaking bilang ng mga nagluluksa. Ang media na ito, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao at sa pagsasara ng kabisera, ay itinuring ang seremonyang ito bilang higit pa sa isang ritwal ng pagluluksa at tinasa ito bilang pagpapakita ng pagkakaisa at lakas ng mamamayan ng Iran laban sa mga kaaway.
Ayon sa ulat ng AP, ang mga kalye ng Tehran mula sa mga unang oras ng madaling-araw ay puno ng mga taong nagtipon upang magpaalam sa kanilang pinuno. Hanggang Hulyo 5, 2026, ang seremonya ng libing na may malawakang pagdalo ng mga nagluluksa at dayuhang delegasyon ay nagpapatuloy sa Tehran.
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