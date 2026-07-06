Video| Ulat ng Al-Mayadeen mula sa Himpapawid: Milyun-milyong Tao ang Pumuno sa mga Lansangan ng Iran sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ulat ng Al-Mayadeen mula sa Himpapawid: Milyun-milyong Tao ang Pumuno sa mga Lansangan ng Iran sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon.
Ang network ng Al-Mayadeen ay nag-ulat mula sa isang aerial view na ang milyun-milyong tao ay pumuno sa mga lansangan ng Tehran at iba pang mga lungsod sa panahon ng makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang napakalaking pagtitipon na ito ay nagpakita ng lalim ng pagmamahal at katapatan ng mga Iranian sa kanilang lider at sa mga prinsipyong kanyang ipinaglaban.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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