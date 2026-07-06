Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al Jazeera: Milyun-milyong Iraqi ang naghihintay sa makasaysayang paghahatid sa Pinunong Martir
Iniulat ng network na Al Jazeera na ang lungsod ng Najaf ay naghahanda upang mag-host ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon; isang ritwal na, ayon sa media na ito, ay inaasahang may malawakang pagdalo ng mga tao at magiging isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kontemporaryong kasaysayan ng Iraq.
Si Brigadier General Saad Maan, pinuno ng security media unit ng Iraq, ay nagpahayag na ang mga paunang pagtataya ay nagpapahiwatig ng pagdalo ng milyun-milyong katao sa seremonyang ito, at ang mga espesyal na plano sa seguridad at serbisyo ay inihanda upang maisagawa ito nang mas mahusay.
Najaf – Al Jazeera Network – Iniulat ng news network na Al Jazeera na ang lungsod ng Najaf ay naghahanda upang mag-host ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko; isang ritwal na, ayon sa media na ito, ay inaasahang may malawakang pagdalo ng mga tao at magiging isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kontemporaryong kasaysayan ng Iraq. Si Brigadier General Saad Maan, pinuno ng security media unit ng Iraq, ay nagpahayag din na ang mga paunang pagtataya ay nagpapahiwatig ng pagdalo ng milyun-milyong katao sa seremonyang ito, at ang mga espesyal na plano sa seguridad at serbisyo ay inihanda upang maisagawa ito nang mas mahusay.
Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ang mga kalye patungo sa Banal na Dambana ni Imam Ali sa Najaf ay puno na ng mga nagluluksa ilang oras na ang nakalipas. Hanggang Hulyo 6, 2026, ang huling paghahanda para sa pagdaraos ng seremonyang ito sa Najaf ay nagpapatuloy.
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