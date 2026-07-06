Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-AFP: Ang libing ng Pinunong Martir ay maaaring isa sa pinakamalaking paghahatid sa kasaysayan ng Iran
Ang ahensyang balita ng France (AFP), sa paglabas ng mga larawan ng napakalaking bilang ng mga nagluluksa sa Tehran, ay nag-ulat na ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon ay nagsimula sa malawakang pagdalo ng mga tao at inaasahang ang bilang ng mga kalahok ay magiging katumbas o kahit na lalampas sa bilang ng mga dumalo sa libing ng dating pinuno ng Iran.
Inilarawan ng media na ito ang mga kalye na puno ng mga tao at ang malawakang pagdalo ng mga nagluluksa bilang isa sa mga pinaka-kapansin-pansing tampok ng seremonyang ito.
Tehran – Ahensyang Balita ng France – Ang ahensyang balita ng France (AFP), sa paglabas ng mga larawan ng napakalaking bilang ng mga nagluluksa sa Tehran, ay nag-ulat na ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon ay nagsimula sa malawakang pagdalo ng mga tao at inaasahang ang bilang ng mga kalahok ay magiging katumbas o kahit na lalampas sa bilang ng mga dumalo sa libing ng dating pinuno ng Iran. Inilarawan ng media na ito ang mga kalye na puno ng mga tao at ang malawakang pagdalo ng mga nagluluksa bilang isa sa mga pinaka-kapansin-pansing tampok ng seremonyang ito.
Ayon sa ulat ng AFP, ang walang-pantayong pagdalong ito ay nagpapakita ng espesyal na katayuan ng Pinunong Martir sa iba't ibang sektor ng mamamayang Iran. Hanggang Hulyo 6, 2026, ang seremonya ng libing sa Tehran at iba pang mga lungsod ng Iran ay nagpapatuloy.
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