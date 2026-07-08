Video| Ang mga Banal na Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon ay Pumasok sa Dambana ni Sayyid al-Shuhada (Imam Hussein, su

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Banal na Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon ay Pumasok sa Dambana ni Sayyid al-Shuhada (Imam Hussein, sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang mga banal na katawan ng mga miyembro ng pamilya ng martir na lider ng Rebolusyon ay dinala sa loob ng marangal na Dambana ni Imam Hussein sa Karbala, kung saan sila ay sinalubong ng libu-libong nagdadalamhati na nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay. Ang makabagbag-damdaming sandaling ito ay nagpakita ng lalim ng pagmamahal at paggalang ng mga tao sa pamilya ng lider at ang kanilang walang-hanggang sakripisyo sa landas ng katotohanan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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