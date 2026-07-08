Video| Pagdalo ni Muqtada al-Sadr sa Gitna ng mga Nagdadalamhati ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Najaf.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ni Muqtada al-Sadr sa Gitna ng mga Nagdadalamhati ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Najaf.
Si Muqtada al-Sadr, ang kilalang lider ng kilusang Sadrist sa Iraq, ay dumalo sa gitna ng mga nagdadalamhati sa Banal na Najaf upang magbigay-pugay sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanyang presensya ay nagpakita ng pagkakaisa ng iba't ibang pwersa ng paglaban sa kanilang paggalang sa martir na lider at sa kanilang paninindigan laban sa paniniil.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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