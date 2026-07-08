Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Iraqi ay Nagpuyat sa mga Lansangan Kagabi upang Makibahagi sa Seremonya ng Pagpapaalam sa Nagbigay-Kapanatagan ng Umma.
Ang mga Iraqi ay nagtipon sa mga lansangan ng Banal na Najaf sa buong gabi, na naghintay sa madaling-araw upang makibahagi sa seremonya ng pagpapaalam sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang pagtitiyaga at debosyon ay nagpakita ng lalim ng kanilang pagmamahal at paggalang sa isang lider na naging pinagmumulan ng kapanatagan at pag-asa para sa buong Umma.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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