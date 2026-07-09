Video| Ang Watawat na "Ya Latharat al-Khamenei" ay Itinaas sa Mashhad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ang Watawat na "Ya Latharat al-Khamenei" ay Itinaas sa Mashhad.
Sa bisperas ng seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, ang watawat na may nakasulat na "Ya Latharat al-Khamenei" (O mga tagapaghiganti ni Khamenei) ay itinaas sa Banal na Mashhad—isang simbolo ng pagpaparangal sa landas ng mga martir at ng panawagan para sa paghihiganti sa kanilang dugo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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