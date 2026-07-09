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Video| Ang Watawat na "Ya Latharat al-Khamenei" ay Itinaas sa Mashhad

9 Hulyo 2026 - 11:38
News ID: 1837755
Video| Ang Watawat na "Ya Latharat al-Khamenei" ay Itinaas sa Mashhad

Ang Watawat na "Ya Latharat al-Khamenei" ay Itinaas sa Mashhad.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ang Watawat na "Ya Latharat al-Khamenei" ay Itinaas sa Mashhad.

Sa bisperas ng seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, ang watawat na may nakasulat na "Ya Latharat al-Khamenei" (O mga tagapaghiganti ni Khamenei) ay itinaas sa Banal na Mashhad—isang simbolo ng pagpaparangal sa landas ng mga martir at ng panawagan para sa paghihiganti sa kanilang dugo.

#Dapat_Tayong_Bumangon

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