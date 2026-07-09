Video| Pagdalo ng mga Mamamayang Pakistani sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Mashhad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ng mga Mamamayang Pakistani sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Mashhad.
Ang mga mamamayang Pakistani ay nagpakita ng kanilang pagmamahal at paggalang sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa pamamagitan ng kanilang pagdalo sa seremonya ng paglilibing sa Banal na Mashhad. Ang kanilang presensya ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan ng Pakistan at Iran sa kanilang paninindigan laban sa paniniil at sa kanilang pagpapahalaga sa pamana ng martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment