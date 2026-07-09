Video| Abala ang Imam Reza Street sa mga Tao; Naghihintay ang Mashhad sa Pagsisimula ng Paglilibing sa Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Abala ang Imam Reza Street sa mga Tao; Naghihintay ang Mashhad sa Pagsisimula ng Paglilibing sa Martir na Lider.
Ang Imam Reza Street at ang mga rutang patungo sa Banal na Dambana ni Imam Reza ay puno ng masigla at malawakang pagdalo ng mga nagdadalamhating tao, bago pa man magsimula ang seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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