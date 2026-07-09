Video l| Ang Bait al-Muqaddas Square sa Mashhad ay Puno ng mga Tao; Naghihintay sa Pagsisimula ng Seremonya ng Paglilibing

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Bait al-Muqaddas Square sa Mashhad ay Puno ng mga Tao; Naghihintay sa Pagsisimula ng Seremonya ng Paglilibing.
Ang Bait al-Muqaddas Square at ang mga lansangan sa paligid ng Banal na Dambana ni Imam Reza ay puno ng mga nagdadalamhating tao ilang oras bago magsimula ang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, na nagtipon upang ihatid siya sa okasyong ito.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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