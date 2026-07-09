Video| Tugon ng Misil at Drone ng Iran; Ang mga Imprastrakturang Militar ng Amerika ay Nasusunog

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tugon ng Misil at Drone ng Iran; Ang mga Imprastrakturang Militar ng Amerika ay Nasusunog.
Ang magkasanib na operasyon ng misil at drone ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ng Armed Forces ng Islamic Republic of Iran, bilang tugon sa mga pag-atake kagabi, ay naglalayon sa mga mahahalagang imprastraktura at sentro ng mga base militar ng Amerika sa rehiyon.
#Ang_Tunay_na_Pangako
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