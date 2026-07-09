Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ni Sardar Qaani sa Paliparan ng Mashhad Kasabay ng Pagdating ng Banal na Katawan ng Martir na Imam.
Si Sardar Ismail Qaani, ang kumander ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ay dumalo sa paliparan ng Mashhad upang salubungin ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa kanyang pagdating mula sa Iraq. Ang kanyang presensya ay nagpakita ng paggalang at pagpapahalaga ng mga pwersa ng paglaban sa martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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