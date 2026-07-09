Video| Kasalukuyan; Ang Sigaw ng Paghihiganti ng mga Nagdadalamhating Tao na may mga Nakakuyom na Kamao sa Ruta ng Paglilibing sa Banal na Katawan ng

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kasalukuyan; Ang Sigaw ng Paghihiganti ng mga Nagdadalamhating Tao na may mga Nakakuyom na Kamao sa Ruta ng Paglilibing sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Mashhad.
Sa mga sandaling ito, ang mga lansangan ng Mashhad ay puno ng mga nagdadalamhating tao na may mga nakakuyom na kamao at sumisigaw ng paghihiganti para sa kanilang martir na lider. Ang kanilang mga sigaw ay umaalingawngaw sa hangin, na nagpapakita ng kanilang walang-hanggang katapatan at determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang landas.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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