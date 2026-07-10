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Video| Isang Beteranong Mandirigma ng Hezbollah: Mananatili Kami sa Tabi ni Sayyid Mojtaba Khamenei

10 Hulyo 2026 - 16:26
News ID: 1838279
Video| Isang Beteranong Mandirigma ng Hezbollah: Mananatili Kami sa Tabi ni Sayyid Mojtaba Khamenei

Isang Beteranong Mandirigma ng Hezbollah: Mananatili Kami sa Tabi ni Sayyid Mojtaba Khamenei.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Beteranong Mandirigma ng Hezbollah: Mananatili Kami sa Tabi ni Sayyid Mojtaba Khamenei

Isang beteranong mandirigma ng Hezbollah mula sa Lebanon, sa isang mensahe kung saan siya ay nagbigay-pugay sa martir na lider ng Rebolusyon, ay muling nagpahayag ng kanyang katapatan kay Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei at sinabi: "Mananatili kami sa tabi ni Sayyid Mojtaba Khamenei at hindi namin iiwan ang landas na ito."

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