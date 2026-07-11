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Inilunsad ng Tsina ang Microwave Weapon; Isang Sandata na Umaatikbo sa Target Nito Nang Hindi Natatamaan

11 Hulyo 2026 - 06:52
News ID: 1838398
Inilunsad ng Tsina ang Microwave Weapon; Isang Sandata na Umaatikbo sa Target Nito Nang Hindi Natatamaan

Inilunsad ng Tsina ang Microwave Weapon; Isang Sandata na Umaatikbo sa Target Nito Nang Hindi Natatamaan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inilunsad ng Tsina ang Microwave Weapon; Isang Sandata na Umaatikbo sa Target Nito Nang Hindi Natatamaan.

Ipinakilala ng Tsina ang isang 100-gigawatt microwave weapon na idinisenyo upang hindi paganahin ang mga drone at electronic system. Sa halip na sumabog, ang sandatang ito ay naglalabas ng ultra-malakas na microwave pulses patungo sa target upang hindi paganahin ang mga electronic circuit, communication system, at drone.

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