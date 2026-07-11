Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Magbibigay ang FIFA ng Isang Milyong Dolyar sa Venezuela Matapos ang Mapangwasak na Lindol.
Ayon sa ulat sa website ng FIFA, ang tulong na ito ay ilalaan mula sa isang espesyal na pondo upang magbigay ng agarang makataong tulong sa mga biktima, tumulong sa mga apektadong lugar, at suportahan ang mga operasyon ng paghahanap at pagsagip. Ang bilang ng mga nasawi mula sa dalawang mapangwasak na lindol sa Venezuela ay umabot na sa 4,118 katao.
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